30.000 man uit hun dak bij Mega Piraten Festijn

Maar denk bij het Nederlandse lied nou niet dat er de hele avond smartlappen voorbij komen. Er is even zo goed keiharde boerenrock van Mooi Wark of een gevoelige vertolking van Leonard Cohens Hallelujah door Belinde. Artiesten komen in hoog tempo voorbij. Of het nou Jannes is of Willeke Alberti. Zo vindt iedereen wel iets van zijn gading.