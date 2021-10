300 mensen protesteren tegen woningnood op Markt in Arnhem: ‘Sta al 13,5 jaar op een wachtlijst’

Wie nu op zoek is naar een huis in Arnhem, is de klos: ‘We zijn allemaal terug naar onze ouders’

23 oktober ARNHEM - De Arnhemse woningmarkt zit muurvast. Er komen nauwelijks huizen beschikbaar. En als er een te koop of huur komt, is het dringen geblazen. Jongeren kunnen niet aan een woning komen, maar ook ouderen die willen verhuizen naar een appartement, lopen tegen problemen aan. Zondag is er een woonprotest op de Markt in Arnhem.