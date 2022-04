37 kinderdagverblijven in Arnhem en Overbetuwe gered door overname: ‘Zware klappen gehad door corona’

De twee organisaties, die als gevolg van de coronapandemie in financieel zwaar weer zaten, zijn met ingang van 1 april overgenomen door de regionale kinderopvangorganisatie Skar, Stichting Kinderopvang Arnhem en regio.

Het gaat om 34 peuterspeelzaallocaties en 3 locaties voor buitenschoolse opvang in de gemeenten Arnhem en Overbetuwe. Door corona had een deel van die locaties het de afgelopen twee jaar zwaar. Omdat ouders veelal noodgedwongen vanuit huis werkten, bleven jonge kinderen veel vaker thuis en was opvang niet nodig. Daardoor liepen de inkomsten voor SPA en SPO fors terug.