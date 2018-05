5 jaar cel voor militair na fors geweld tegen eigen baby

ARNHEM - Een 31-jarige man uit Arnhem is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Hij mishandelde zijn baby drie jaar geleden zo ernstig dat het jongetje nu zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt is.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden tegen de Arnhemmer voor poging tot doodslag op het kindje.

De inmiddels afgekeurde beroepsmilitair zegt zich niets te kunnen herinneren. Maar hij erkent dat hij verantwoordelijk moet zijn. De baby was een maand oud toen het consultatiebureau blauwe plekken constateerde. Ruim twee weken later had hij gebroken ribben, een gebroken beentje en nog meer blauwe plekken die door harde klappen moeten zijn ontstaan.

Hersenletsel

Later bleek dat het jongetje ook hersenbloedingen had gehad en er hersenletsel aan had overgehouden. Het driejarige kind woont nu in een instelling. Hij is spastisch en verstandelijk beperkt. De man was er niet blij mee toen zijn vriendin zwanger bleek te zijn, maar kan zich niet voorstellen dat hij dat heeft afgereageerd op de baby. Waarom hij dan wel gewelddadig werd, kon hij niet verklaren.