5 x deze Arnhemse plekken zijn the place to be volgens Lonely Planet

Om eens lekker de toerist uit te hangen, hoef je Arnhem eigenlijk helemaal niet uit! Hoe leuk is het om toerist in je eigen stad te zijn? Arnhem heeft namelijk genoeg leuks te bieden! Deze 5 Arnhemse plekken pronken dan ook niet voor niets op de website van Lonely Planet.

Sabelspoort

Volgens Lonely Planet is de Sabelspoort zeer de moeite waard. Deze oude stadspoort uit 1357 is de enige van de vier die de Middeleeuwen in Arnhem heeft overleefd.

John Frostbrug

Hoewel de John Frostbrug er volgens Lonely Planet lang niet zo ‘dramatisch’ uitziet als je zou verwachten van de beroemde bridge too far, is de symbolische waarde van onze brug wel gigantisch. Een must see wat Lonely Planet betreft.

Volledig scherm John Frostbrug © Gelders archief 41218

Nederlands Openluchtmuseum

Vooral over het Openluchtmuseum zijn ze zeer te spreken bij Lonely Planet. Het museum zo groot als een dorp waar je even een stap terug kunt zetten in de Nederlandse geschiedenis. Eén van de topattracties van Arnhem!

Volledig scherm Nederlands Openluchtmuseum © Herman van Alfen

Eusebiuskerk

Hoe kan de Eusebiuskerk ook ontbreken uit deze lijst? Tuurlijk, de beroemde en prachtige kerk die iconisch is voor Arnhem is volgens Lonely Planet ook een must see. En nu met de glazen balkons natuurlijk extra tof!

Volledig scherm Eusebiuskerk © Kevin Knipping

Airborne at the Bridge

Logischerwijs zijn veel van de aanbevelingen van Lonely Planet in relatie tot het oorlogsverleden van Arnhem. Daarom raden ze ook Airborne at the Bridge aan. Niet alleen omdat het een prachtig museum is, maar ook omdat je vanuit het museum aan de Rijn het allermooiste uitzicht op de John Frost hebt.

Volledig scherm Airborne at the Bridge © De Gelderlander

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.