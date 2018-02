54 mensen moeten brandend pand Velp ontvluchten

Hoger beroep in op­lich­tings­zaak: 'Geld ging niet naar dure auto's'

7:32 ARNHEM/RHEDEN - De 46-jarige Rhedenaar die afgelopen donderdag door de rechtbank van Arnhem is veroordeeld tot vier jaar cel wegens vermeende miljoenenoplichting, gaat in hoger beroep. Dat laat zijn raadsman Arnout Schadd vrijdag weten: ,,Dat hij geld van investeerders spendeerde aan dure auto's en avonden in het casino is volstrekt onwaar.’’