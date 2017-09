6.000 scholieren in 2018 naar Arnhem voor 'olympische finales'

Postuum boek Arnhemse schrijfster Femmy Fijten

13:02 ARNHEM - In het spoor van Birma is de titel van de derde en laatste roman van de Arnhemse schrijfster Femmy Fijten, die zaterdag officieel wordt gepresenteerd. Fijten is op 20 juli overleden. Zij was ernstig ziek, maar heeft haar manuscript net op tijd kunnen voltooien.