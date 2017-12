7Straatjes lanceren nieuwe Arnhemse koekjes: de 'Jansbeekjes'

Kirsten Beltman van Patisserie Hemels presenteert haar 'Jansbeekjes' trots als lekkernij voor bij de koffie of de thee. Overal in haar zaak en in de vele winkels op en rond het Eiland in het stadshart staan ze op de toonbank.

Knusse sfeer

Beltman en andere ondernemers zien de Jansbeekjes als symbool voor het knusse karakter van de 7Straatjes. ,,Het is een koekje gemaakt van biologisch bloem van de watermolen van Sonsbeek, de enige nog overgebleven molen in de Jansbeek. We hebben gekozen voor een kruidig koekje dat bij de winter past. Op het koekje zie je het patroon van de middeleeuwse stadsmuur en de route van de nieuwe Sint Jansbeek.''

Karel van Gelre

Het koekje zit in een cadeauverpakking met een charmant kaartje met daarop uitleg over de historie van de Jansbeek, de bakermat van Arnhem. De Rijn had in het verleden niets met de stad van doen. De rivier werd pas belangrijker toen Karel van Gelre deze naar de stad liet verleggen.

'Autoval'

De Jansbeek verdween lange tijd uit de binnenstad. Nu is de beek weer terug. In de afgelopen weken moesten er drie auto's uit worden gehaald. De gemeente reageerde met plaatsing van een paar keien en broedt nog op diverse soorten afrastering om verdere ongelukken te voorkomen.

Grootse kerstmarkt

De ondernemers zijn ervan overtuigd dat de landelijke belangstelling voor de Jansbeek veel mensen naar de stad gaat trekken. Ook morgen als het centrum op zijn kop staat met wat de winkeliers al jaren 'de grootste kerstmarkt van het oosten' noemen.

Lees een uitgebreide reportage over de 7Straatjes in De Gelderlander editie Arnhem van zaterdag 16 december.