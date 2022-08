7th, Metropole, De Boerderij: dit is het verschil tussen bistro, grand café en brasserie

indebuurtEven een lekker een hapje eten in Arnhem? Goed idee! Je strijkt neer op een terrasje bij Metropole, bij De Boerderij of bij 7th. Maar… Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een bistro, grand café en een brasserie? Je leest het hier.

In Arnhem bestaan trouwens ook nog veel verschillende ‘gewone’ restaurants, gastrobars en trattoria. Na het lezen van dit artikel weet jij precies het verschil tussen deze verschillende horecazaken.

Bistro

Misschien heb je wel eens een hapje gegeten in Bistro de Bok of Bistro Bootsma. Soms wordt het op de Franse wijze bistrot geschreven, maar dat maakt voor de inhoud van de horecazaak niet uit.

Een bistro komt het dichtst in de buurt bij een ‘gewoon’ restaurant. Het verschil is dat er in een bistro altijd een bar in de zaak staat. Andere woorden voor een bistro zijn eetcafé en petit restaurant. In België wordt voor een bistro ook wel eens het woord taverne gebruikt.

Eten in een bistro

Maar wat kun je verwachten van het eten in een bistro? Denk aan simpele, maar smaakvolle gerechten zoals een steak met frites, uiensoep en stoofvlees. Uiteraard verschilt de kaart per bistro, maar vaak zijn er Franse gerechten op te vinden.

Wist-je-datje

Nog even een leuk wist-je-datje: een bistro komt oorspronkelijk niet uit Frankrijk. Het is een Russische ‘uitvinding’. Het Russische woord bystrò betekent ‘snel’. In Frankrijk werd het concept rond 1815 ingevoerd en in Nederland openden de eerste bistro’s rond 1960.

Brasserie

De stap van een bistro naar brasserie is niet zo groot. Het is ook een eetgelegenheid met een waar iedereen welkom is, net zoals bij Brasserie Zypendaal, Brasserie De Boerderij of Brasserie Falstaff. Wat wel een verschil is, is dat je bij een brasserie de hele dag door, tot ’s avonds laat terecht kan voor een hapje en drankje.

Eten in een brasserie

Vaak eet je in een brasserie een los gerecht met een drankje erbij. Je hebt er vaak geen menu’s met meerdere gangen, maar enkel losse gerechten. De kaart komt overeen met die van een bistro, met soms wat luxere gerechten zoals biefstuk, oesters, ganzenlever en kreeft.

Wist-je-datje

Een brasserie is het Franse woord voor brouwerij. De brasserie komt eigenlijk uit de Franse regio Elzas en stamt af van het Duitse Brauhaus: een brouwerij met een café, waar je het gebrouwen bier ter plekke kon drinken.

Grand café

Goed, we weten allemaal wel wat een café is, maar wat is dan een grand café? Het grote verschil is dat je hier juist overdag naar toe gaat. Waar je in een normaal café ’s avonds tot diep in de nacht drankjes blijft bestellen, bestel je bij een grand café in het zonlicht een lekker kopje koffie met gebak. Ook heeft een grand café vaak wat lectuur liggen, zodat je rustig een krantje kunt lezen.

Eten in een grand café

In een grand café kun je perfect terecht voor een koffietje, thee met gebak of een lekker wijntje. Daarnaast kun je er vaak ontbijten of lunchen met verschillende broodjes, soepen en salades. Meer zin in een hamburger of saté? Dat is ook vaak te verkrijgen in de zaken als Grand Café Arnhems Meisje, Metropole, Aan de Beek en Le Grand Café. Wist je trouwens dat Grand Café De STAAT gesloten is? Hier lees je er meer over.

Trattoria en gastrobar

In Arnhem zijn we verwend, want we hebben nog heel wat meer eetgelegenheden. Denk maar aan Trattoria & Pizzeria Così of Villa-Gastrobar “De Oude Meesters”. Een korte uitleg!

Trattoria

Een trattoria is een vaak een Italiaans familierestaurant waar iedereen welkom is. Lekker laagdrempelig met smakelijke gerechten zoals pasta’s, soepen en stoofschotels. Heb jij wel eens bij Così of Da Giulio gegeten?

