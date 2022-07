9 x buiten zwemmen in Arnhem en omgeving

indebuurtVerkoeling, please! Dat is wat veel Arnhemmers denken als de temperaturen weer ver boven de 25 graden uitkomen. Gelukkig zijn er in Arnhem en omgeving genoeg plekken waar je een frisse duik kunt nemen. Indebuurt zette een aantal plekken waar je buiten kunt zwemmen in en bij Arnhem voor je op een rij.

Zwembad Klarenbeek

Lekker buiten zwemmen in een zwembad is de beste remedie tegen hitte. Bij Openluchtzwembad Klarenbeek kan het! Kinderen mogen er vrij zwemmen en banen trekken is op bepaalde tijdstippen, zoals elke vrijdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Er zijn naast een 25-meterbad ook een grote ligweide, een pierenbadje, een duikplank en een glijbaan. Spetteren maar!

Rijkerswoerdse Plassen

Die kennen we allemaal wel, toch? In park Lingezegen, tussen Elst en Arnhem, vind je de Rijkerswoerdse Plassen. Je kunt hier gratis buiten zwemmen, wel moet je betalen voor het parkeren. Wist je dat er ook een buitengym bij dit meertje te vinden is? Je lees er hier meer over.

Recreatieplas Lathum (Rhederlaag)

Zwemmen bij recreatiegebied Rhederlaag (het meer van Lathum in de volksmond) doen Arnhemmers al jaren, ook al is het een eindje verderop. Het volledige gebied kent meerdere stranden en het is populair bij watersporters. De recreatiegebieden van Leisurelands zijn 365 dagen per jaar geopend van zonsopkomst tot zonsondergang.

De Waaij in Westervoort

Dit natuurwater ligt aan de rand van Westervoort en je kunt er gemakkelijk met de auto komen. Dit water wordt ook wel De Kolk genoemd.

Natuurwater van de Rijn

De zwemplekken langs de Rijn bij Arnhem zijn niet goedgekeurd door zwemwater.nl en Rijkswaterstaat. Het wordt dus afgeraden daar te gaan zwemmen. Maar ook wij weten dat veel Arnhemmers toch een duik in de rivier nemen. Ga jij zwemmen in de Rijn? Zorg dan in ieder geval dat je goed op de hoogte bent en check deze tips.

Lekker veilig pootje baden en op het strand liggen met een muziekje erbij? Dan tippen wij Strand Zuid. Alleen open bij mooi weer, aan de vlag zie je of je er terecht kunt of niet. Groen is open, rood is gesloten!

Watergoed Valburg

Aan het strand van Slijk-Ewijk ligt beachclub, restaurant & evenementenlocatie Watergoed. Als je hier gaat relaxen op het terras, kun je een frisse duik nemen in het water. Ook kun je een supboard huren en wat sportiever het water opzoeken. Voor alle mogelijkheden check je de website.

Zwanenbad Huissen

Een fijne zwemplas tussen Huissen en Westervoort. Zoek een plekje op de strandjes of strijk neer bij de strandtent Buiten.

De Lentse Plas

Ja, je moet er wel even de brug voor oversteken. De Lentse plas ligt in Nijmegen-Noord en is onderdeel van natuur- en recreatiegebied De Waaijer, hier vind je meer info.

Het Henschotermeer

Je moet er wel 40 minuten voor in de auto zitten, maar dan heb je een ruim opgezette recreatieplas op de Utrechtse Heuvelrug. Je betaalt 3,25 per persoon voor een ticket en daarnaast ook nog 7 euro per dag voor het parkeren. Alleen online te bestellen en te betalen.

De AKU-fontein

Op een zwembad lijkt het zeker. De kleur, de geluiden en de geur, de AKU-fontein ziet eruit alsof hij ervoor gemaakt is om in te zwemmen! Of op zijn minst in pootje te baden. Maar een woordvoerder van de gemeente Arnhem vertelt dat zwemmen er ook mag én veilig is. ”We controleren de waterkwaliteit door chloor toe te voegen, waardoor we weten dat deze goed is.” Arnhemmers kunnen hier dus veilig plonzen! Zonder ziek te worden of een boete te krijgen.

