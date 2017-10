A12 weer vrij na auto op de kop en vrachtwagen in vangrail

De linkerrijstrook was afgesloten als gevolg van het ongeval, maar werd rond 15.45 weer vrijgegeven. De afsluiting zorgde voor een file van zo'n 5 kilometer, die rond 15.00 uur 8 minuten vertraging opleverde



Een berger het voertuig weggesleept. De oorzaak van het ongeval is onbekend, hoe het met de vrachtwagenchauffeur gaat is evenmin duidelijk.



Op de kop

Dit ongeval gebeurde vlak nadat er een auto op de kop was beland op de A50 in de richting van Arnhem. Dit ongeval gebeurde rond 14.15 uur op knooppunt Waterberg, de aansluiting van de A12 op de A50. Dit leverde ook een file op vanuit de richting Oss naar Arnhem een file van zo'n 8 kilometer op de A50 en A12, met een vertraging van ongeveer 9 minuten.



Ook bij dit ongeluk is onduidelijk hoe het is ontstaan en of er mensen gewond zijn geraakt.