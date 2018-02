A12 bij Oosterbeek weer vrij na 'fors' ongeluk met gewonde

Kankerpatiënten van Rijnstate revalideren in Klimmendaal

15:05 ARNHEM - Steeds meer patiënten met kanker zullen tijdens en na de behandeling in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem revalideren in Klimmendaal. Het revalidatieprogramma dat speciaal voor deze patiënten is uitgedokterd, is bij de eerste groep borstkankerpatiënten zo goed aangeslagen dat het ziekenhuis en het revalidatiecentrum de samenwerking willen intensiveren.