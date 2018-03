A12 tussen Arnhem en Ede in de zomer tijdelijk gesloten

Burgers' Zoo

Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daarover zal Rijkswaterstaat later met meer informatie komen. Een mogelijkheid is dat zowel het verkeer naar het westen als het oosten gebruik gaan maken van de zuidelijke rijbaan van de A12. Een andere misschien wel betere optie is dat de auto's vanuit het oosten bij Arnhem de snelweg verlaten en via de Apeldoornseweg, de Schelmseweg (langs Burgers'Zoo en het Openlucht Museum) en de Amsterdamseweg hun weg vervolgen richting Ede en Wageningen.