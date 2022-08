A50 dicht: borden in meerdere talen moeten buitenlandse trucker weghouden van de Veluwe

Schaarsber­gen en Otterlo vangen de klappen op voor afgesloten A50, waar Hoenderloo wordt ontzien

ARNHEM/ OTTERLO - Het is ze niet ontgaan, de inwoners van Otterlo, die afsluiting van de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Ook in het Arnhemse dorp Schaarsbergen is het aantal verkeersbewegingen geëxplodeerd sinds vorige week vrijdag is begonnen met groot onderhoud op 21 kilometer van de A50.

