Voetganger geschept door geschaarde aanhanger in Heelsum

Aantal parkeerplaatsen in Arnhem gegroeid? 'Ritsema doet aan misleiding'

8:55 ARNHEM - Wethouder Geert Ritsema doet aan misleiding door voor te stellen dat het aantal parkeerplaatsen in de Arnhemse binnenstad sinds 2011 is gegroeid. Dat stelt de Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) in een brief aan de wethouder.