Aanleg fietsstraat in Arnhem volledig elektrisch: ‘Ik stond er wel voor open om die uitdaging aan te gaan’

VIDEODe Hugo de Grootstraat in Arnhem is nu nog een zanderige vlakte waar bouwmachines af en aan rijden. Binnenkort ligt hier het asfalt voor een fietsstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd met zoveel mogelijk elektrisch en emissieloos materieel.

’s Ochtends zijn de werknemers van Heijmans druk aan de slag met hun mobiele kraan en shovels. Ze werken aan een gedeelte van de snelfietsroute tussen Arnhem en Velp. Wethouder Roeland van der Zee komt kijken en neemt zelf ook nog even plaats in de machines. ,,Het is het meest duurzame stuk fietspad dat in Europa wordt aangelegd. Er is helemaal geen CO2- of stikstofuitstoot, of in ieder geval stukken minder”, zegt Van der Zee.

Voor omwonenden heeft het volgens hem nog een aantal voordelen. De machines produceren veel minder geluid en trillingen. Erwin Berghuis, projectcoördinator bij Heijmans, noemt het bijzonder dat er met zoveel elektrische machines tegelijkertijd wordt gewerkt. Er zijn er niet veel van beschikbaar in ons land.

Sterk asfalt

Het duurzame zit hem niet alleen in het gebruik van de machines. Stoeptegels en klinkers liggen opgestapeld langs de weg. Die worden straks weer teruggeplaatst. Het asfalt is straks vier keer dunner dan normaal. ,,Het asfalt is beter omdat het asfaltmengsel sterker is. Het heeft een behoorlijk lange levensduur. Doordat we minder materiaal nodig hebben, is er ook minder transport nodig van en naar het werk”, vertelt Berghuis.

Volledig scherm Werkzaamheden worden verricht door elektrische machines. © Rolf Hensel

Uitdaging aangaan

De 21-jarige Remco Vermeulen vertelt bij zijn shovel dat hij graag met de nieuwe machines werkt ,,We gaan steeds meer de elektrische kant op. Nu sta je aan de start van de overgang van dieselmotoren naar elektrische machines. Het is leuk dat je de hele opkomst meemaakt. Ik stond er wel voor open om die uitdaging aan te gaan. Om te kijken hoe het allemaal werkt en waar we tegenaan lopen.”

Op tijd opladen

Een struikelblok blijkt de accuduur van de machines. Ze worden ’s nachts opgeladen op Industriepark Kleefse Waard. Dat is niet altijd voldoende. Overdag worden ze bijgeladen met powerboxen, een soort grote powerbanks. Hierdoor wordt 180 liter diesel per dag bespaard.

De nieuwe manier van werken was in het begin wel even wennen. ,,Als je bij de andere wagens de tank leeg had, gooide je hem vol en kon je weer door. Als er nu een machine leeg is, heb je hem niet binnen vijf minuten weer vol. Je moet er wel echt rekening mee houden dat je hem op tijd oplaadt”, vertelt Vermeulen.

Over twee weken ronden Berghuis, Vermeulen en hun collega’s de werkzaamheden af. Vanaf 12 maart zijn de Hugo de Grootstraat en de naastgelegen fietstunnel aan de Vosdijk weer open voor verkeer.