Aanvallen! Maleise beren slopen en verorberen de mooiste pompoen van Nederland

Boze Pool wacht vonnis over steekpar­tij niet af en mag direct naar tbs-kli­niek

ARNHEM/ VELP - Boos sprong de 28-jarige Pool Adam U. op en beende naar de deur richting cellencomplex, de parketpolitie in zijn kielzog. De rechter had hem donderdagmiddag net veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van een 22-jarige landgenoot op 11 januari dit jaar in een hotel aan de President Kennedylaan in Velp.

18 november