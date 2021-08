Abrupte einde aan sportkleding via Gelrepas bezorgt Arnhemse winkelier hoofdbrekens

video | update Politie: Overleden persoon in water in Huissen kwam niet door misdrijf om het leven

17 augustus HUISSEN - De politie heeft maandagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen in het water in het Holthuizerpark in Huissen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf, meldt de politie dinsdagochtend.