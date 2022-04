Acht gratis bands op het feestje van de onafhankelijke platenwinkels; Record Store Day is terug

ARNHEM - Dertien mag dan gezien worden als ongeluksgetal, voor de onafhankelijke platenzaken in Nederland telt dat even niet. Morgen is de dertiende editie van Record Store Day, en het is voor het eerst sinds 2019 dat dat feestje weer ouderwets gevierd kan worden, met onder meer heel veel gratis optredens.

In Arnhem doen de winkels van Kroese en Waaghals mee. Ze hebben elk vier gratis optredens gepland staan, van bijvoorbeeld Anne Soldaat, Money & The Man en Boogie Monster. Opvallend is dat van Claw Boys Claw tussen de platenbakken van Kroese. De Amsterdamse band, al jaren op het verlanglijstje van Kroese-baas Henk Visser, speelt Koningsdag ook in Arnhem.

Record Store Day (RSD) is ooit bedacht in de Verenigde Staten om de onafhankelijke platenwinkels een hart onder de riem te steken. Die hadden het moeilijk, door de voortschrijdende digitalisering, illegaal downloaden van muziek en streamingdiensten als Spotify. Platenzaken sneuvelden bij bosjes, ook in Nederland, dat aanhaakte bij ‘RSD’.

De dag staat traditioneel in het teken van vinyl, dat na de introductie van de cd op sterven na dood was, maar de afgelopen jaren een ongekende comeback maakte. De lp is weer hip. Geen Netflix-serie kan meer zonder platenspeler en goedgevulde platenkast. Op Record Store Day komen bijzondere, exclusieve uitgaven uit, vaak op gekleurd vinyl.

Aandacht vragen voor het fenomeen lp is al lang niet meer nodig. Door de grote vraag loopt nu zelfs de productie ervan gevaar. De perserijen kunnen het niet aan, en er is een tekort aan vinyl en zelfs karton voor de hoezen. Mede daardoor moest bijvoorbeeld de release van Live At Goudvishal 1984-1990 DIY or Die (Volume 2) zes weken worden uitgesteld. De plaat komt nu pas eind mei uit in plaats van half april.

Programma Record Store Day in Arnhem Kroese (Rijnstraat 31) 11.00 uur: BLANKO 12.30 uur: Claw Boys Claw 13.45 uur: Boogie Monster 16.00 uur: We Are Hunters Waaghals (Walstraat 15) 11.30 uur: Paceshifters 13.00 uur: Money & The Man 14.00 uur: Anne Soldaat 15.00 uur: Toverberg Volledig scherm Anne Soldaat treedt zaterdag 22 april om 14.00 uur op in de winkel van Waaghals in Arnhem. © Kostenloos