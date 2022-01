Acteur Ron begint inspiratiewandeling om dromen waar te maken: ‘Veel mensen laten vlam in hun ziel uitdoven’

video Arnhemse flat twee jaar na fatale nieuwjaars­nacht opge­schrikt door autobrand onder galerij

ARNHEM - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gevlogen onder de galerij van een flat op het Gelderseplein in Arnhem. Brandweerlieden voorkwamen dat het vuur oversloeg naar de flat. Wel heeft het gebouw schade opgelopen.

11 januari