Actie in strijd tegen toename aantal suïcides: vorig jaar beëindigden 28 mensen hun leven in Arnhem

Update Corona heeft ‘verwoes­ten­de impact’ op toegang tot geestelij­ke gezond­heids­zorg

5 oktober De corona-pandemie heeft in 93 procent van de landen over de hele wereld kritieke geestelijke gezondheidsdiensten verstoord of stopgezet, terwijl de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toeneemt. Deze ‘verwoestende impact’ blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit nieuw onderzoek. GGZ Nederland maakt zich zorgen om de gevolgen van de tweede golf.