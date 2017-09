Actievoerder plast in trein uit protest tegen gebrek aan toiletten

Van Amstel voert hierover al jarenlang strijd met de provincie. Met gedeeltelijk succes: op de meeste stations in Gelderland komen openbare toiletten. Kosten: 9 miljoen euro. Maar daarmee is Van Amstel niet tevreden. ,,Als je in deze trein naar Winterswijk zit, kun je een uur lang niet naar de wc. Voor mensen met blaas- en darmproblemen is dat te lang. Daarmee wordt het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties geschonden. Het is discriminatie.’’



In alle treinen alsnog toiletten inbouwen kost naar schatting 20 miljoen euro. Dat vindt de provincie te duur. Volgens Van Amstel kan dat veel goedkoper. ,,Maar het gaat erom dat een wc in een trein een recht is. Daar zou geen discussie over gevoerd hoeven worden.’’