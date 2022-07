Activisten ketenen zich vast bij ING-filialen in Arnhem en Nijmegen: activist in Nijmegen geboeid afgevoerd

Voor het ING-gebouw aan de Jansstraat in Arnhem meldden zich even voor 13.30 uur vijf leden van Extinction Rebellion. Drie van hen namen eerst een tijd plaats aan een tafel in het pand, terwijl de andere twee buiten flyers uitdeelden. ‘ING bezetten 2.0’ noemde woordvoerder Etske Thie het.