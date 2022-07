Activisten ketenen zich vast bij ING-filialen in Arnhem en Nijmegen: ‘Stop met fossiel’

Opgelet: rijstrook A12 dicht door plaatsen veilig­heids­scherm op IJsselbrug­gen

ARNHEM/ WESTERVOORT - Wie later deze maand over de IJsselbruggen (A12) richting Duitsland wil, moet opletten: er is op dat stuk twee wekenlang van maandag tot vrijdag één rijstrook dicht. In die tijd plaatsen wegwerkers een veiligheidsscherm.

7 juli