Advocaat verzoekt om wraking rechtbank in zaak tegen biomassacentrale Arnhem

Blasweiler vindt dat de zaak door alle betrokken partijen wordt getraineerd: de provincie en Veolia, maar ook door de rechtbank. Zo zou die niet of te laat processtukken hebben doorgestuurd.



,,Dat kan alleen maar tot doel hebben om ons zo laat mogelijk in te lichten zodat we ons niet kunnen voorbereiden. Dit is misbruik van de toepassing van het bestuursrecht, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” Blasweiler verwijt de rechtbank dat deze verzuimd heeft om in te grijpen. Daarmee werkt ze in de ogen van de advocaat mee aan de vertragingstactiek en het optrekken van rookgordijnen door zijn tegenstanders.