Afghaan Wali slaagde als migrant in Arnhem: ‘Als je hard werkt, ontstaan er kansen’

Zoektocht naar partner van dode vrouw gaat door, buurt leeft in angst: ‘Ik blijf haar blote lichaam maar zien’

ARNHEM - Het is vier dagen geleden dat hun buurvrouw op straat lag, naakt. Maar voor de omwonenden voelt het als seconden. Haar partner - ‘een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving’ - is nog niet gevonden. ,,Elke keer als ik in slaap val schrik ik wakker”, klinkt het. En waarom is er geen Slachtofferhulp?

30 mei