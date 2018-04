Afscheidsceremonie voor bij brand in Arnhem omgekomen leerling

Het slachtoffer was net twee dagen leerling van de Margarethaschool in Malburgen toen er woensdagochtend brand uitbrak in de woonwagen waarin hij met zijn ouders, broer en zus woonde aan de Ir. Molsweg. De jongen kon niet op tijd worden gered.



,,De Johannesschool was zijn school’’, zegt locatieleider Martine van Krevel. ,,Wij willen dit goed afsluiten.’’ In de hal van de school en in een klaslokaal is een condoleanceregister neergelegd. Vandaag staat de nieuwsbrief van de Johannesschool, het Johannesnieuws, helemaal in het teken van de oud-leerling.