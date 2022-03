Afsluiting Posbank verdeelt Rheden tot op het bot: ‘Dit viel mij rauw op het dak’

Vooral in de weekenden is het raak. Dan zijn de parkeerplaatsen bomvol en is het filerijden op de Posbank. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden ze bij Natuurmonumenten.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Daarom neemt De Gelderlander in aanloop naar 16 maart belangrijke thema’s onder de loep in Arnhem en omgeving. In aflevering 7: de afsluiting van de Posbank.

De afgelopen jaren steeg het aantal bezoekers van het Nationaal Park Veluwezoom naar ruim 2 miljoen per jaar. Een groot deel komt met de auto. Steeds meer motorrijders rijden het bekende rondje Posbank. Al die uitlaatgassen hebben schadelijke effecten op de kwetsbare natuur in het gebied, weet Jeroen de Koe, beheerder bij Natuurmonumenten: ,,Om de natuur te ontzien, moeten we ervoor zorgen dat er minder verkeer door het gebied gaat.”

De Posbank helemaal afsluiten of niet? Politiek Rheden is tot op het bot verdeeld over die vraag.

Quote Om de natuur te ontzien, moeten we ervoor zorgen dat er minder verkeer door het gebied gaat Jeroen de Koe, Beheerder Natuurmonumenten