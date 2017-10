Agenten in gezicht gespuugd en geslagen bij ingreep parkeerruzie

Ruzie om nichtje resulteerde in massale matpartij

11:51 ARNHEM/ DIEREN - Hun intenties waren zuiver. Dat het zo'n knokpartij zou worden, dat was nooit de bedoeling. De vijf Arnhemmers, in leeftijden van 21 en 22, betreurden donderdag in de Arnhemse rechtbank dat het die ene avond zo uit de hand liep, zo pal voor de deur van een Turks eethuis in Dieren.