Ahmed Marcouch aan tafel bij 'RTL Late Night'

Coers & Roest verlaat na vijftig jaar de Nieuwe Kade

7:27 ARNHEM - Drukkerij Coers & Roest verhuist in maart volgend jaar voor de derde keer sinds de oprichting in 1853. Bestemming is de hoek Mercatorweg-Snelliusweg in Arnhem. Het huidige pand aan de Nieuwe Kade wordt na vijftig jaar verlaten.