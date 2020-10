Ahmed Marcouch in de race voor eretitel ‘beste burgemeester van de wereld’

video Oudere man in kritieke toestand door zware mishande­ling Arnhem; vijf jongeren nog spoorloos

10:18 ARNHEM - Een oudere man is woensdagavond in elkaar geslagen door vijf jongeren in het Spijkerkwartier in Arnhem. De man raakte onwel en moest worden gereanimeerd. De politie is op zoek naar de daders en heeft woensdagavond een burgernetbericht verzonden.