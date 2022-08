Ai ai wat een hitte! 7 x hier in Arnhem kun je afkoelen

indebuurtHittegolf in Arnhem! Geniet jij van het lekkere warme weer, maar zoek je nog een plekje waar je goed kunt afkoelen? Liefst met een beetje water in de buurt en toch lekker in de stad? Op deze plekken in Arnhem gaan mensen graag afkoelen.

Rose’s Beach

Rose’s Beach is een echt stadsstrand. Je kunt er heerlijk aan de Rijn zitten en drankje doen. Een lekker hapje haal je bij de Foodhall. Wil je echt met je voeten de Rijn raken, dan moet je de fiets pakken naar een van de strandjes aan de overkant. Of het pontje voor fietsers en voetgangers. Bij Rose’s Beach kun je trouwens wel met je voeten in een badje.

StrandZuid

Aan de overkant, maar net zo lekker om te chillen: StrandZuid. Weet je niet zeker of het strand open is? Check dan even welke kleur vlag er wappert. Groen is open, rood is gesloten. Op mooie dagen kan je meestal terecht vanaf 12.00 uur. Voetjes in het zand, parasol erbij en kom maar door met die koude drankjes!

Gele Rijdersplein

In de fontein zie je kinderen spontaan een duik nemen. En stiekem zou je dat zelf ook wel willen. De vraag is alleen: mag je wel zwemmen in de AKU-Fontein? Het antwoord lees je hier. Liever alleen met je voeten in het water? Dat kan natuurlijk ook. Haal een drankje bij bijvoorbeeld Mams en geniet van de drukte om je heen.

Werfpaviljoen

Voor dat échte vakantiegevoel neem je het pontje vanaf de Rijnkade naar het Werfpaviljoen. Daar zit je heerlijk aan de Rijn met uitzicht op de skyline van Arnhem. Het Werfpaviljoen is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Waterval in Park Sonsbeek

Pootje baden en afkoelen kan prima bij de waterval van Park Sonsbeek. Er zijn hier ook genoeg schaduwrijke plekken. Voor kinderen is de leuke waterspeelplaats bij het watermuseum een aanrader om even af te koelen. Liever op een terras neerstrijken, maar wel graag in de schaduw? Check dan deze Arnhemse terrassen, daar zit je lekker uit de zon

Park Lauwersgracht en Jansbuitensingel

Het is heerlijk koel onder de bomen van park Lauwersgracht. Zie jij jezelf al liggen in het gras? Is het druk in het park, kijk dan ook even naar de Jansbuitensingel. Genoeg bankjes en andere afkoelplekjes. Als het een beetje waait, nevelen zelfs de waterdruppeltjes van de fonteinen op je huid.

Steile tuin

Nog zo’n plekje vlakbij de stad waar je goed kunt afkoelen (maar dan met iets minder schreeuwende kids om je heen): de steile tuin. Hang wat in het gras of zoek de schaduw op, dat is er genoeg! Doordat de steile tuin zo groot is kun je je goed afzonderen van andere parkbezoekers. En wist je dat park Sonsbeek bij de koelste plekjes van Arnhem hoort?

Binnentuinen

Een binnentuin of stadstuin is een verrukkelijke plek om even van de hitte te ontsnappen. Heb je zelf geen tuintje? Dan kun je bijvoorbeeld afkoelen in de tuin van restaurant Verheyden. Meer restaurant met een binnentuin bekijk je in dit lijstje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.