Airborne 2017: Engelse militairen zwemmen poedelnaakt de Rijn over in Arnhem

ARNHEM - Twee Engelse militairen zijn zondagavond de Rijn over gezwommen in Arnhem. Ze deden had ter hoogte van de John Frostbrug. De zwemmers waren geheel naakt en renden via de brug terug naar de Rijnkade, meldt de politie.