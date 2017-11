Airborne Museum toont helm die leven van SS-generaal redde

Tijdens de Slag om Arnhem voerde Heinz Harmel het bevel over de tiende SS-pantserdivisie. Op 17 september kreeg hij de opdracht Arnhem te behouden en Nijmegen te heroveren. Het museum is erg trots op de nieuwe aanwinsten. Ze maken deel uit van het hele verhaal van de slag, waarbij ook de verrichtingen van de voormalige vijand worden belicht.



Het museum toont bezoekers diverse onderscheidingen van Harmel en een stalen helm die hij aan het oostfront droeg. Die helm heeft zijn leven gered toen hij zijn hoofd uit een geschutskoepel stak en een Russische sluipschutter hem probeerde uit te schakelen.



Harmel trad in 1935 in dienst getreden bij de Waffen-SS. Hij vocht in 1940 aan de Grebbelinie en later aan het Oostfront. Tijdens de gevechten in Normandië raakten de negende en de tiende SS-pantserdivisies ernstig verzwakt. Nabij Arnhem kwamen de divisies weer op krachten. De Britten negeerden inlichtingen van het verzet over de aanwezigheid van deze zwaar bewapende troepen.