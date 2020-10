Airborne Museum verscherpt beveiliging uit angst voor overval van dievenbendes

Uiterst zeldzame en niet te betalen spullen gejat uit oorlogsmu­se­um, eigenaar zwaar aangedaan

15 oktober OSSENDRECHT - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken in het oorlogsmuseum aan de Putseweg in Ossendrecht. Jan de Jonge, conservator van het museum, zegt dat de inbrekers het vooral hadden gemunt op oude uniformen. ,,Ik mis een paar honderd kledingstukken en andere zeldzame spullen”, vertelt De Jonge, zwaar aangedaan door de diefstal.