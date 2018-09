Airborne-shirt Vitesse onthuld bij de brug van de Slag

Het shirt, in de traditionele maroonrode en lichtblauwe Airborne-kleuren, werd hem aangeboden voor Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff, in het bijzijn van Vitesse-coach Leonid Sloetski.

De overhandiging had plaats nabij de John Frostbrug en het informatiecentrum Airborne at the bridge, waar Van der Werff en Sloetski tevoren van Loos uitleg kregen over de Slag om Arnhem van september 1944.

Rondleider

Loos is rondleider in het informatiecentrum en op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Hij vertelde de trainer en de speler van Vitesse hoe hij als 14-jarige jongen, toen hij vlakbij villa Hartenstein in Oosterbeek woonde, zag hoe op 17 september 1944 de grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis begon.

De vertegenwoordigers van Vitesse luisteren ook geboeid naar het verhaal van Loos over hoe hij en zijn familie na zes dagen schuilen in een kelder door de Duitsers uit het dorp werden gedreven en uiteindelijk als vluchteling in Epe belandden.

ADO

De Airborne-wedstrijd, traditiegetrouw georganiseerd door Vitesse in samenwerking met de supportersvereniging, is dit jaar op zaterdag 22 september. Vitesse speelt dan thuis in het GelreDome om 20.45 uur tegen ADO Den Haag.

De wedstrijd stond aanvankelijk voor een dag later gepland omdat Vitesse de donderdag ervoor mogelijk nog Europese verplichtingen zou hebben. Nu Vitesse geen rol meer speelt in de Europa League is het duel op verzoek van de club naar de zaterdag verschoven, om aan te sluiten op de Airborne-herdenkingen.

Quote De Airborne-wed­strijd is een mooie traditie Maikel van der Werff

Naar verwachting woont ook een aantal veteranen het duel bij. Loos werd door coach Sloetski persoonlijk uitgenodigd om de wedstrijd te bezoeken. Voor Van der Werff is het de eerste keer dat hij de wedstrijd als aanvoerder meemaakt.

Zijn voorganger Guram Kashia betoonde regelmatig zijn eer aan de veteranen en aan de jonge mensen die het leven lieten tijdens de Slag. Ook Van der Werff ziet uit naar het speciale duel. ,,De Airborne-wedstrijd is een hele mooie traditie die wat mij betreft altijd blijft voortbestaan.’’