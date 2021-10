Airborne veteranen Sam Kendrick (96) en Victor Gregg (102) overleden

Sam Kendrick overleed zondag op 96-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Wexford. Dat meldt de Nederlandse ambassade in Ierland. De veteraan vocht mee in de Slag om Arnhem in 1944 met het 1e Britse para regiment om de brug over de Rijn in handen te krijgen. De Nederlandse ambassadeur eerde de Ier vorig jaar voor zijn rol in de slag. Volgens de Ierse krant The Irish Times was Kendrick tijdens de slag bewapend met een vlammenwerper en een machinegeweer . Hij raakte gewond aan zijn voet door een granaatscherf toen hij en zijn kameraden op vijf Duitse tanks, 15 pantservoertuigen en infanterie stuitten op de weg tussen Ede en Arnhem. Daardoor waren ze genoodzaakt terug te trekken naar Oosterbeek.

Lijken opruimen in Duitsland

Ervaren veteraan en auteur van verschillende oorlogsboeken

De Britse veteraan Victor Gregg overleed op dinsdag 12 oktober, enkele dagen voor zijn 102e verjaardag. Victor Gregg sloot zich aan bij de Britse Rifle Brigade toen hij negentien jaar oud was. Hij diende in het Midden-Oosten en vocht in Palestina. Na de slag van Alamein voegde hij zich bij het parachutistenregiment van het leger en vocht hij mee in de Slag om Arnhem, waar hij gevangen werd genomen. Victor was de laatste in leven zijnde veteraan van het 10e Bataljon van het Parachute Regiment.



De geboren Londenaar schreef verschillende boeken over zijn ervaringen in de oorlog en de Slag om Arnhem. ‘Battle of Arnhem, Snapshots of War’ verscheen in 2017. In de onderstaande video vertelt hij over de gevechten bij de Rijnstad. Ook was hij regelmatig te gast in televisieprogramma's om over zijn ervaringen te vertellen, bijvoorbeeld bij BBC Breakfast.