Airborne Wandeltocht trekt 28.000 deelnemers, dat zijn er 4000 minder dan organisatie had gehoopt

OOSTERBEEK - De Airborne Wandeltocht telde afgelopen zaterdag 28.000 deelnemers, heeft de marsleiding deze dinsdag bekend gemaakt. Dat zijn er minder dan gehoopt, want de verwachting was dat de 75ste editie net zo veel deelnemers zou trekken als de laatste keer voor corona. Dat waren er 32.000.

Toch is Ellen de Jager, bestuurslid van de Airborne Wandeltocht, niet teleurgesteld. ,,Integendeel”, zegt ze. ,,We kijken met een positief gevoel terug op deze editie. Zeker omdat er zeven veteranen waren en we veel positieve reacties van de wandelaars hebben gekregen.”

Formule 1 en feest in Gelredome

De Jager wijt het lagere deelnemersaantal dan gehoopt aan concurrentie van andere evenementen. ,,Zoals de Formule 1 en een feest in GelreDome. Bovendien was het warm.” Omdat veel deelnemers op het laatst besluiten of ze meedoen aan de wandeltocht, kan dat volgens haar tot gevolg hebben gehad dat mensen er toch van af hebben gezien.

Een van de zeven veteranen die zaterdag aanwezig waren bij de Airborne Wandeltocht. © Gerard Burgers

,,Bovendien waren er minder groepen dan voorgaande jaren", zegt De Jager. ,,Britse groepen ontbraken, omdat zij een jaar van tevoren beginnen met plannen. Vorig jaar rond deze tijd zaten we nog midden in de coronacrisis. Hopelijk mogen we de Britse groepen volgend jaar weer in Oosterbeek ontmoeten.”

Militairen herdenken

De Jager zegt blij te zijn dat er na twee stille coronajaren toch 28.000 mensen naar Oosterbeek zijn gekomen om de meer dan 1700 Britse en Poolse militairen te herdenken die omkwamen bij de Slag om Arnhem. ,,Iedereen heeft genoten", zegt ze.

Het evenement is volgens haar zonder problemen verlopen. ,,Al hadden de EHBO-posten het drukker dan anders met mensen die te weinig hadden gedronken. Met een flesje water ging het vaak weer.”

De Weverstraat in Oosterbeek zaterdag tijdens de Airborne Wandeltocht. © Gerard Burgers