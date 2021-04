Ajax-supporters voeren actie bij Arnhems hert tegen Vitesse: ‘1 ding is zeker, Ajax wint de beker’

Woning­markt is veranderd in een gekkenhuis: meer dan honderd telefoon­tjes als een huis op Funda is gezet

17 april Nooit eerder waren er zo weinig huizen te koop in Arnhem en omgeving. De woningmarkt is een gekkenhuis, zeggen makelaars. ,,Het is absurd. Het is nu het moment om je huis te verkopen, maar dan kopen....’’, zegt makelaar Rob Kranen. ,,En er lijkt voorlopig geen einde aan te komen.’’