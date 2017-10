Alle schutterskoning(inn)en van Gelderland op één foto

De traditie van de schutterijen gaat terug tot de zestiende eeuw, toen kleine legertjes de dorpen moesten beschermen. Veel schutterijen zijn nog springlevend, zoals blijkt uit het voorbeeld van de drie broers Frank (51), Rob (53) en Hein (56) Simmes uit Netterden. Ze zijn alle drie lid van Sint Walburgis, met een leeftijd van over de 500 jaar één van de oudste schutterijen van Nederland.



Hein is kringkoning (koning van de Kring Achterhoek), Rob is keizer (geworden tijdens het keizerschieten, een evenement waarbij oud-koningen tegen elkaar schieten) en Frank is de regerend koning van Netterden. ,,Iedere volwassen man in Netterden is lid van de schutterij’’, zegt Rob. ,,De kermis, waarbij ook het koningschieten wordt gehouden, is hét hoogtepunt van het jaar. Als er nog kleine ruzies zijn, worden ze met de kermis bij een glas bier uitgepraat.’’