‘Alléén maar dj’s? Nee.’ De Buitenkroeg het laatste reservaat van de livemuziek op Koningsdag in Arnhem

In 2019 werd eigenlijk pas De Buitenkroeg geboren, op het Roermondsplein. Want er moest toch echt livemuziek te horen zijn op Koningsdag, vindt Rob te Kamp, de laatste jaren uitbater van De Kroeg en inmiddels van Café Bosch aan de Apeldoornsestraat. Hij en Katz hadden grootse plannen voor 2020, op een nieuwe plek, het Gele Rijdersplein. En toen kwam de pandemie.



Maar vandaag en morgen gaat het dan toch gebeuren, met een wat minder groots programma dan er voor 2020 op stapel stond. ,,Maar we hadden weinig tijd, en echt álles is duurder geworden”, vertelt Te Kamp. ,,We hebben er heel hard over na moeten denken of we het überhaupt wel zouden doen. Maar ja, dan zouden we het Gele Rijdersplein misschien kwijtraken.”