Alles wordt duurder, maar niet een seizoenkaart bij Vitesse. ‘Een van de goedkoopste van Nederland’

Het motto van de campagne is ‘Toen. Nu. Voor altijd’ , maar de toekomst van Vitesse is ongewis. De Russische eigenaar Valeri Oyf heeft de club te koop gezet. Zijn positie ligt onder vuur door de Russische invasie van Oekraïne. Vitesse, dat zaterdag 14 mei 130 jaar bestaat, schermt met interesse van investeerderd, maar hoe het verder gaat met de club is onduidelijk.

Compensatie voor ‘coronawedstrijden’

Vitesse, nog strijdend voor een nieuw Europees ticket, blijft ondertussen ‘geloven in meer’, staat te lezen in een brief die de seizoenkaarthouders vandaag krijgen. Verwijzend naar bijna 130 jaar historie en onder meer de succesvolle Europese campagne in de Conference League laat de club weten klaar te zijn voor de toekomst, ‘ook al zijn er de nodige onzekerheden’.