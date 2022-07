Als jochie stond ik er tussen de mannen te plassen. Nooit heb ik mij zo verbonden gevoeld

Justitie verdenkt Veysel Ü. van dubbele moord: alle elf schoten in McDonald’s waren raak

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Veysel Ü. van dubbele moord in een Zwolse McDonald’s, waarbij hij uitermate gericht te werk is gegaan. Volgens de officier van justitie waren alle elf schoten die hij afvuurde in de volle McDonald’s raak. Zes troffen Ali Turunlar. Vijf zijn broer Hüseyin.

7 juli