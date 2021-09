‘Als mensen naar de walrus vragen, houd ik een betoog over de opwarming van de aarde’

Meedoen of komen kijken bij de Stuwwal­loop? Wie niet gevacci­neerd is, moet zich vooraf laten testen

16 september Wie wil meedoen aan de Stuwwalloop in Oosterbeek op zaterdag 25 september of wil komen kijken bij de start en finish, heeft een QR-code nodig in de corona-checkapp. Zonder vaccinatie of een negatieve coronatest kom je het terrein niet op. ,,Zo kunnen we in een veilige bubbel toch een festivalsfeer creëren’’, zegt Ruud Somers van de Stichting Stuwwalloop.