‘Als Zeeland een badkuip wordt, vlucht iedereen in het westen dan naar Arnhem en Nijmegen?’

Even afvalhout opstoken in de tuin lukt té goed: brandweer moet tuinbrand blussen in Dieren

DIEREN - Aan de Van Hogendorpstraat in Dieren heeft maandag aan het einde van de middag een buitenbrand gewoed. Een bewoner was bezig om in de tuin afvalhout op te stoken. Dat vuur werd snel veel te groot.

3 oktober