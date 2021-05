Angst voor bewapening boa: burgemeesters vrezen dat ze te veel op politieagenten gaan lijken

Had de opa van Lisanne (31) nog een gezin? ‘Hoop dat iemand de foto’s ziet en zegt: Hé! Die mensen ken ik!’

4 mei ‘We hebben een familiemysterie en hopen ons raadsel te ontrafelen!’ Het is een van de eerste zinnen in de oproep die Lisanne Kooij (31) uit Rheden onlangs deed op Facebook. Was haar opa eerder getrouwd en kwamen daar kinderen uit voort? Ze hoopt het ontbrekende puzzelstukje van haar familiegeschiedenis te vinden.