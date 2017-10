Anne fietste ANWB-route van Soest naar De Bilt

Mogelijk was ze dan op de weg terug, schrijft de politie. ,,Dit is op vrijdag 29 september tussen ongeveer 19.00 en 20.30 uur. Het laatste signaal dat we van haar telefoon hebben ontvangen, is van iets voor 19.30 uur, ten zuidwesten van Soest."

De politie vraagt iedereen die op die route camera's heeft om de beelden daarvan te bekijken en het aan de politie door te geven als zij Anne op die beelden denken te zien.

300 tips

De politie heeft vandaag voor de tweede keer met politiehonden gezocht in het bosgebied ten westen van Soest. Het is dezelfde plek waar gisteren ook al gezocht is met honden, maar in een ander gedeelte van het bos.

De politie heeft inmiddels 300 tips binnen over de vermissing van Anne Faber (25) uit Utrecht, met name over haar fiets.