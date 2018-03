Anti-rookcursus niet voor verzekerde VGZ, wél voor personeel

'Judas' Macrooy met kerkentour ook te zien in Arnhem en Nijmegen

12:54 ARNHEM/NIJMEGEN - Het gaat goed met Jeangu Macrooy. De Surinaamse zanger vertolkt dit jaar de rol van Judas in het televisiespektakel The Passion en doet een solo kerkentour. In mei staat hij in de Arnhemse Sint-Walburgiskerk en in juli is hij te zien tijdens de Vierdaagsefeesten in de Stevenskerk.