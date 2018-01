Appartement brandt volledig uit in Arnhem, acht flats tijdelijk ontruimd

Dertig en twintig jaar cel geëist tegen Arnhemmers voor roofmoord op Belg

18 januari ARNHEM/ KORTRIJK - Tegen Arnhemmers Andreas W. (54) en Sjean K. (44) is vandaag bij de rechtbank in Kortrijk in België respectievelijk 30 en 20 jaar cel geëist voor de moord op Stefaan Bekeart. De kunstenaar werd in januari 2014 om het leven gebracht in het plaatsje Menen.