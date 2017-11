Appartementencomplex ontruimd bij grote brand in Arnhem

Justitie wil zes jaar cel voor 'heftige' win­kel­over­val­len in Nijmegen

13:34 ARNHEM/NIJMEGEN - Hij dacht niet helder na, was onder invloed van drugs. De Nijmeegse verdachte – pas nét 21 – zocht dinsdag in de rechtbank van Arnhem naar een verklaring waarom hij de afgelopen zomer tot tweemaal toe in Nijmegen-West een winkeloverval pleegde. ,,Het was duister in mijn hoofd.’’